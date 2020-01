Willard Ahdritz diventa presidente di Kobalt

Kobalt Music Group compie 20 anni e il fondatore della società, Willard Ahdritz, cambia ruolo. Ahdritz rinuncia alla sua posizione di CEO di Kobalt, a lui succede Laurent Hubert. Ahdritz, da questa settimana, diventa Presidente di Kobalt. Secondo quanto riportano i documenti aziendali che ha avuto modo di vedere Music Business Worldwide. Ahdritz mantiene un significativo diritto di voto in Kobalt poiché ha delle partecipazioni in società.

La scorsa settimana a Los Angeles Ahdritz ha spiegato a MBW che lasciava il ruolo di CEO, con il gruppo Kobalt Music che prevede di registrare circa 700 milioni di dollari di entrate nell'anno fiscale fino alla fine del Giugno 2020, con una crescita su base annua di circa il 20%. Ahdritz ha inoltre detto che il passaggio a Presidente è stata una sua idea e che continuerà ad avere un ruolo attivo in Kobalt.

Ha detto Ahdritz:

“Quando gestisci una società globale di 750 persone con 14 uffici, la tua agenda è sempre piena. Sono molto contento che stiamo facendo questo passo. Conosco Kobalt e questa cosa sarà migliore per i nostri clienti. Laurent è un dirigente eccellente. Non vedo l'ora di continuare insieme la nostra collaborazione e guidare Kobalt nella prossima fase dell'azienda.”

Laurent Hubert è entrato in Kobalt nell'ottobre 2016, dopo aver lasciato il suo ruolo di President of Marketing & Creative in BMG. Nel 2017, Hubert è stato promosso a President & Chief Revenue Officer di Kobalt, succedendo a Richard Sanders e supervisionando l'editoria e i diritti connessi.

Ha dichiarato al proposito Hubert: