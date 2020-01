Sanremo 2020, Leo Gassmann fra le Nuove Proposte: “Mi sento vicino alla tradizione cantautorale”

Leo Gassmann, figlio e nipote d’arte si è avvicinato alla musica fin da piccolo. A 9 anni è entrato al Conservatorio di Santa Cecilia, a 14 ha vinto un concorso per giovani interpreti. La sua prima occasione importante per farsi conoscere è arrivata nel 2018: ha partecipato alla dodicesima edizione di X Factor, riuscendo ad arrivare fino in semifinale. Un’esperienza che lo ha fatto maturare. Uscito dal programma, ha poi pubblicato due brani intitolati “Cosa sarà di noi?” e “Dimmi dove sei”. “A Sanremo arriverò con il brano “Vai bene così”, penso che possa davvero rappresentare il mio modo di fare musica – spiega il ragazzo – mi sento molto vicino alla tradizione cantautorale. Uno dei cantautori che amo di più è Luigi Tenco, ho sempre apprezzato il suo modo di scrivere e di raccontare l’amore in modo controcorrente. Un altro artista che trovo unico è Vasco, lo considero un patrimonio della musica italiana”.