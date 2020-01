Brunori Sas firma la colonna sonora del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo

La colonna sonora del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo è firmata dal cantautore calabrase. Il lungometraggio “Odio l’estate” diretto da Massimo Venier - che arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 30 gennaio - sarà accompagnato dalle musiche scritte da Brunori Sas insieme alla sua band, prodotte da Picicca e curate artisticamente da Taketo Gohara.

La colonna sonora del film include un inedito firmato dalla voce di “Kurt Cobain”, che si intitolato “Bum Bum Bum”, oltre alla canzone “La verità” e a un brano tratto dall’ultimo album di Brunori Sas, “Cip!” (leggi qui la nostra recensione), che è “La canzone che hai scritto tu”.

“Sono molto legato a loro soprattutto perché mi ricordano i momenti di ilarità con mio padre, la visione dei loro sketch accompagnava grandi risate in famiglia. Massimo, il regista, mi ha contatto sull’onda del trasporto emotivo legato a La verità, un pezzo che lo aveva colpito particolarmente. Mi ha subito detto che sarebbe stato un film con molta musica e quando ho letto la sceneggiatura ho subito immaginato un mondo musicale ispirato al folk americano: un po' perché associavo la sceneggiatura allo spirito di ‘Little Miss Sunshine’ e un po' perché mi piaceva che il film avesse un’attinenza sonora col disco che stavamo contemporaneamente registrando. Inoltre mi è piaciuto potermi misurare con qualcosa che non è esattamente collegato alla mia composizione, ma “al servizio di altro”, per quanto sia difficile per un carattere megalomane e narcisista come il mio”.

Il cantautore, in un comunicato stampa, ha raccontato così il suo lavoro alla colonna sonora di “Odio l’estate”: “Mi sono approcciato alla stesura della colonna sonora mosso da un grande affetto nei confronti di Aldo Giovanni e Giacomo, che hanno rappresentato (non solo per me) un modello di comicità unica e innovativa.” E ha aggiunto:

Brunori Sas presenterà dal vivo il suo ultimo album, ideale seguito di “A casa tutto bene” del 2017, durante i concerti del tour che lo porterà ad esibirsi per la prima volta nei palazzetti. La tournée del cantautore prenderà il via il prossimo 3 marzo al PalaInvent di Jesolo e chiuderà il 5 aprile al PalaCalafiore di Reggio Calabria.