Grammy Awards 2020, Usher: il suo tributo a Prince non ha convinto tutti

In occasione della cerimonia di gala della sessantaduesima edizione dei Grammy Awards - che ha visto Billie Eilish fare incetta di premi - ieri sera, 26 gennaio, il palco dello Staples Center di Los Angeles ha ospitato le esibizioni live di diversi artisti. Tra queste, per fare qualche esempio, quella di Billie Eilish, degli Aerosmith con i Run-DMC, quella di Alicia Keys e Boyz II Men - che hanno omaggiato Kobe Bryant, deceduto ieri a causa di un incidente in elicottero - la toccante performace di Demi Lovato e il tributo a Prince con protagonisti FKA Twigs, la percussionista Sheila E. e Usher.

WATCH: @Usher does a jaw dropping tribute to the late Prince! Only at the 2020 #Grammys pic.twitter.com/7gMGU8KI9Z — Opinionated Me (@opinion8dmecom) January 27, 2020

Per rendere omaggio alla star di “Purple rain”, il cantante statunitense - accompagnato da Sheila E. alla batteria - ha interpretato alcuni brani di Prince come “Little Red Corvette”, “Kiss” e “When Doves Cry”, mentre FKA twigs ballava accanto a lui. La performance ha suscitato diverse reazioni su Twitter e alcuni spettatori - che hanno seguito da casa in diretta la cerimonia dei Grammy Awards - hanno espresso il loro disappunto sulla scelta dell’interprete maschile.

Un utente scrive, per esempio: “Prince si starà rivoltando nella tomba.”

Usher this ain’t it. Prince is rolling around in his grave. pic.twitter.com/Qichq2dKnI — Big Daddy Te’ (@da1don) January 27, 2020

Un altro tweet recita: “Un tributo a Prince e la persona che chiamate è Usher? Direi che….”

a prince tribute and the person you call is usher? I guess... — pluto (@aaliyahbic) January 27, 2020

Un utente, nel criticare l’esibizione di Usher, fa il paragone tra il tributo a Prince andato in scena quest’anno e quello dell’edizione del 2017 che aveva visto esibirsi Bruno Mars. Nel tweet si legge: “Penso ancora che Bruno Mars abbia fatto il miglior tributo a Prince finora.”

Usher didn’t really do it for me. I still think Bruno Mars did the best Prince tribute so far... #grammys #princetribute pic.twitter.com/bonZs1Uge9 — Rachelle | SCRAMFamily.com (@foreverRL) January 27, 2020

Altri spettatori, invece, sono rimasti male per il ruolo assunto da FKA twigs sul palco durante il tributo a Prince. La cantante di “Magdalene” infatti si è esibita solo in qualità di ballerina e non ha cantanto. Al termine della cerimonia dei Grammy Awards, FKA twigs ha scritto sui social: “Certo che avrei voluto cantare ai Grammy. Questa volta non mi è stato chiesto di farlo, spero in futuro. Tuttavia, che onore! Complimenti a tutti i vincitori.”

of course i wanted to sing at the grammys. i wasn’t asked this time but hopefully in the future. none the less what an honour. congratulations to all winners x — FKA twigs (@FKAtwigs) January 27, 2020

Come riporta il New Musical Express, Sheila E. - sul fatto che FKA twigs abbia solo danzato - ha detto all’USA Today che la la trentaduenne cantautrice britannica avrebbero dovuto cantare nell'esibizione, ma - dopo alcune prove - ha preferito solo ballare. La percussionista ha riferito: “All’inizio voleva cantare, ma poi quando abbiamo fatto le prove non ha voluto farlo perchè non aveva un microfono e il monitor in-ear, quindi non riusciva a sentire. Lei preferiva ballare, che è quello che le abbiamo chiesto. Ha scelto di non cantare, ha detto ‘No, sto bene’.”