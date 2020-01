Concerti, Faith No More: una data in Italia a luglio

I Faith No More tornano in tour in Europa a distanza di cinque anni dall'ultima volta e annunciano anche una tappa - l'unica, al momento - in Italia: la band statunitense sarà in concerto il 6 luglio 2020 al Milano Summer Festival, sul palco dell'Ippodromo SNAI San Siro.

"Dopo cinque anni, quattro colonscopie, due devitalizzazioni ai denti e diversi esami della prostata, abbiamo capito che bisognava 'cogliere l'attimo' e riportare il nostro posteriore in tour in Europa il prima possibile", scherzano Mike Patton e soci. Il loro ultimo passaggio in Italia risale al 2015: quell'estate si esibirono al Sonisphere di Milano, sul palco dell'Assago Summer Arena, per presentare i brani dell'album "Sol invictus", che rimane ad oggi il loro ultimo album di inediti.

I biglietti per il concerto a Milano dei Faith No More saranno disponibili su TicketOne e in tutte le altre prevendite autorizzate a partire dalle ore 10 di venerdì 31 gennaio.