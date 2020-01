Demi Lovato e la rinascita dopo l'overdose

Tra i momenti clou dei Grammy Awards 2020, l'esibizione di Demi Lovato è stata salutata dal pubblico in sala con una sentita ovazione: l'ex stellina Disney ha cantato per la prima volta "Anyone", la canzone scritta dopo l'overdose della quale era rimasta vittima nell'estate del 2018. La prima a commuoversi è stata la stessa popstar, che subito dopo aver iniziato a cantare si è per qualche secondo bloccata, salvo poi riprendere. Il testo è stato pensato come una sorta di preghiera a Dio: "Qualcuno, ti prego mandami qualcuno / Signore, c'è qualcuno? / Ho bisogno di qualcuno", canta Demi Lovato, raccontando i suoi errori e i suoi momenti di crisi. Ecco il video dell'esibizione:

La 27enne cantante statunitense era stata ricoverata in ospedale nell'estate del 2018 per una overdose da eroina. L'anno precedente Demi Lovato aveva raccontato in un'intervista alla tv britannica di aver toccato il fondo a causa della sua dipendenza dalle droghe, parlando apertamente delle sue lotte con l'abuso di sostanze.

"Anyone" anticipa il suo nuovo album di inediti, il primo dopo tre anni (l'ultimo, "Tell me you love me", risale al 2017).