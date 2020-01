I Kiss invitano i fan a contribuire al documentario ‘Kisstory’

Gene Simmons e soci hanno annunciato che il documentario finale sui Kiss è in fase di realizzazione e hanno invitato i fan a contribuire con video o foto, che potrebbero venire inclusi nel progetto. Il documentario si initolerà “Kisstory”, come il libro edito nel 1995, e sarà distribuito il prossimo autunno.

Un comunicato stampa, ripreso da Ultimate Classic Rock, comunica che: “I Kiss saranno il soggetto di un documentario di prossima uscita e vuole che voi li aiutiate a raccontare la loro storia.” Il comunicato continua: “Sarà il documentario finale sui Kiss. Ma, per realizzare il film che vi meritate, i produttori stanno portando avanti una ricerca internazionale di materiale raro e interessante relativo ai Kiss.”

La band di "I was made for lovin' you” è alla ricerca di, riporta il comunicato stampa: “riprese inedite della band sul palco e dietro le quinte del 1970; fotografie e video, sempre degli anni ’70, dei membri del gruppo nel tentativo di nascondere la loro identità; momenti senza sceneggiatura, sinceri o rivelatori, tra i membri della band, sul palco o giù dal palco, di qualsiasi epoca.” La lista con il materiale ricercato dai Kiss per realizzare il documentario include anche: “Interviste sconosciute di programmi Tv o radio locali o report di news degli anni ’70, ’80 o ’90.” Il comunicato aggiunge che: “Vogliamo aiutare il mondo a vedere la band con i tuoi occhi. Non perdere l’occasione di diventare una parte permanente dell’eredità del gruppo. Kissing è letteralmente in fase di creazione.”

Il prossimo 13 luglio i Kiss si esibiranno all’Arena di Verona in occasione dell’ultimo tour della band con il quale la formazione saluterà il pubblico prima di dire addio alle scene.