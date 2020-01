Aerosmith, omaggiati come ‘Person of the Year’. Sul palco Foo Fighters, Alice Cooper e altri

Lo scorso venerdì, 24 gennaio, Steven Tyler e soci sono stati celebrati come MusiCares Person of the Year 2020 - uno dei premi speciali dei Grammy Award teso a omaggiare gli artisti che si sono distinti per la loro produzione artistica e per la loro indole filantropica - in occasione dell’evento a scopo benefico che si è svolto al Los Angeles Convention Center.

La serata di gala, durante la quale sono stati raccolti 6 milioni di dollari per beneficenza, ha visto gli Aerosmith venire omaggiati con le performance di diversi artisti come, tra gli altri, Foo Fighters, Alice Copper e Johnny Depp, Jessie J, Kesha e John Legend che hanno interpretato la musica del gruppo di “Dream on”.

Durante la serata il batterista Joey Kramer è salito sul palco insieme a Steven Tyler e soci ma non si è esibito con il gruppo. Kramer, avendo perso la causa mossa contro gli Aerosmith giorni fa, si è visto negare la possibilità di suonare con la band all’evento MusiCares, alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards che si terrà questa sera 26 gennaio e alla residency della formazione a Las Vegas.

Al termine della serata la band di Boston si è esibita insieme ad Alice Copper e Johnny Depp per eseguire il brano ““Train Kept A-Rollin’”.

Ecco la scaletta con i titoli dei brani degli Aerosmith e i nomi degli artisti che li hanno interpretati dal vivo durante l'evento "MusiCares 2020 Person of the Year":

“Rats in the Cellar,” Cheap Trick

“Crazy,” Jonas Brothers

“Angel,” Luis Fonsi & Emily King

“Dude (Looks Like a Lady)” Ashley McBryde

“What it Takes,” Gavin DeGraw

“Janie’s Got a Gun,” Kesha

“Cryin,’” Yola & Gary Clark Jr.

“Livin’ on the Edge,” LeAnn Rimes

“I Don’t Want to Miss a Thing,” John Legend

“Home Tonight,” Jessie J

“Walk This Way,” Melissa Etheridge con Nuno Bettencourt

“Back in the Saddle,” Sammy Hagar con Orianthi

“Let the Music Do the Talking,” Foo Fighters

“Toys in the Attic,” Foo Fighters

“Big 10 Inch Record,” Aerosmith

“Dream On,” Aerosmith con H.E.R.

“Sweet Emotion,” Aerosmith

“Train Kept A-Rollin,’” Aerosmith con Alice Cooper & Johnny Depp