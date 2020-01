Grammy Awards 2020: FKA twigs si esibirà per un tributo a Prince

Prenderà il via questa sera 26 gennaio a Los Angeles, in California, la cerimonia di gala della sessantaduesima edizione dei Grammy Awards (potete seguire qui la nostra diretta) e, ai nomi degli artisti che si esibiranno sul palco dello Staples Center di Los Angeles, si aggiunge quello della cantautrice britannica. FKA twigs - in nomination nella categoria “Miglior video musicale” con “Cellophane” - ha annunciato, a margine di un’intervista con il programma radiofonico Beats 1 di Apple Music, che si esibirà per un tributo a Prince insieme a Sheila E., a lungo collaboratrice dell’artista di “Purple rain”, e Usher.

Il prossimo 28 gennaio andrà in scena al Los Angeles Convention Center un evento tributo a Prince con la partecipazione di diversi artisti come Foo Fighters, il leader dei Coldplay Chris Martin, John Legend, Earth Wind & Fire, Mavis Staples, Alicia Keys, Usher, Beck e St. Vincent.