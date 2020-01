Liam Gallagher, nuova musica in arrivo: ‘Tenete le orecchie aperte’

L’ex Oasis ha informato i fan che Liam Gallagher sembra pronta a diffondere nuova musica. Con un post pubblicato su Twitter ieri, 25 gennaio, la voce di “As you were” ha invitato i fan a tenere gli occhi e le orecchie aperti settimana prossima, per qualcosa di speciale.

Il più giovane dei Gallagher ha scritto:

“Tenete gli occhi e le orecchie aperti il 31 gennaio, qualcosa di molto speciale per tutti voi.”

Keep your eyes peeled and ears open 31st January something very special for you all LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 25, 2020

Poco prima di questo annuncio, Liam Gallagher aveva scritto sui social di essere tornato al lavoro, dicendo: “Che cazzo è accaduto lì, comunque, sono tornato al lavoro.”

What the fuck happened there anyways I’m back in buisness BROTHERS n SISTERS how is everyone LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 25, 2020

Lo scorso 5 gennaio, l’ex Oasis ha comunicato ai fan sui social che potrebbe pubblicare una canzone che ha scritto lo scorso anno intitolata “The world’s in need”. Dopo questo annuncio, Liam ha condiviso su Twitter una frase che potrebbe essere parte del testo del succitato brano.

I wrote a song last year called The worlds in need -/:;(£)( might have to release it doesn’t matter if it’s out of tune as it’s true c’mon you know LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 5, 2020

It’s calling me it’s calling you listen up let’s get to you know I need a sign for peace of mind the worlds in need send gods speed c’mon you know LFUKING x — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 5, 2020

Liam Gallagher - che lo scorso mese di settembre ha dato alle stampe il suo secondo album solista dal titolo “Why Me? Why Not.” ( leggi qui la nostra recensione ) - sarà in concerto il prossimo 15 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma e, come annunciato settimana scorsa, si esibirà al Lucca Summer Festival il prossimo 28 giugno per l’unico live estivo previsto in Italia.

All’inizio del mese di gennaio Liam è tornato a parlare della possibilità di rivedere gli Oasis nuovamente insieme, pubblicando un tweet in cui ha raccontato di aver ricevuto una telefonata dal fratello Noel che lo pregava di riunire la band di “Wonderwall”. Il maggiore dei fratelli Gallagher è intervenuto scrivendo un messaggio a talkSPORT e, sulla possibile reunion del gruppo, ha detto: "Finché non lo dico io non si fa."