Massimo Ranieri al festival di Sanremo presenterà una canzone inedita

Massimo Ranieri sarà tra gli ospiti al Festival di Sanremo. L'interprete napoletano al Teatro Ariston eseguirà la sua indimenticabile “Perdere l'amore”, che vinse la manifestazione canora nel 1988, insieme a Tiziano Ferro.

La settantesima edizione del Festival sarà anche l'occasione per presentare, fuori gara naturalmente, il brano inedito, “Mia ragione”, che verrà incluso nel nuovo album di Ranieri, in uscita la prossima primavera.

Se il futuro gli dovesse portare il ruolo di conduttore e direttore artistico della rassegna canora? All'ANSA Ranieri dice:

E' particolarmente contento di poter calcare il palco insieme a Tiziano Ferro. I due dovrebbero esibirsi nella seconda serata. Racconta Massimo Ranieri:

Il nuovo album è il frutto di anni di lavoro a distanza con Gino Vannelli che ha curato gli arrangiamenti. Dice del disco:

"Includerà qualche inedito e molte piccole grandi canzoni del passato che non sono state grandi successi perché non le ho promosse, avendo lasciato la musica, in quegli anni, per dedicarmi di più al teatro".