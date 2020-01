Madonna cancella un concerto al Palladium di Londra

Lo stato di salute di Madonna rimane sempre precario. Dopo essere stata costretta, la scorsa settimana, a cancellare l'appuntamento in concerto nella capitale portoghese Lisbona, ora la 'Material Girl' deve annullare anche il live previsto lunedì 27 gennaio al Palladium di Londra. Lo show è il primo dei quindici in programma nella venue londinese.

Madonna è stata messa a riposo dal suo medico. Ha informato i fan inviando loro una e-mail, acquisita da independent.co.uk, la popstar ha spiegato:

''Mi dispiace profondamente dover annullare il mio concerto programmato per lunedì 27 gennaio a Londra. Sotto consiglio dei medici mi è stato detto di riposare per alcuni giorni. Come tutti sapete, ho delle lesioni che mi stanno tormentando dall'inizio del tour, ma devo sempre ascoltare il mio corpo e mettere la mia salute al primo posto. L'ultima cosa che voglio fare è deludere i miei fan o compromettere l'integrità del mio show. Quindi continuerò fino a quando non ci riuscirò. Come sempre, chiunque abbia acquistato un biglietto verrà rimborsato per i biglietti acquistati per quella sera.”