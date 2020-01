The Leading Guy: esce la sua prima canzone in italiano e va in tour - VIDEO

E' stata pubblicata la prima canzone cantata in italiano, con relativo video, di The Leading Guy, “Per non andare via”. Dal prossimo 28 gennaio, Simone Zampieri, questo il suo vero nome, sarà in tour con una band.

Della nuova canzone dice:

“Sapevo che prima o poi sarebbe successo, ma conoscere il “quando” non mi ha mai ossessionato. 'Per non andare via' è il titolo della mia prima canzone italiana di sempre. L'ho scritta in un pomeriggio romano di qualche tempo fa e da quel giorno mi è rimbalzata dentro sino a convincermi che dovevo pubblicarla. Non è una cosa che cercavo e forse per questo la sento onesta e degna di essere ascoltata. Forse avevo bisogno di una lingua diversa per tirare le somme di questi 5 anni intensi e quasi sempre bellissimi. Dovrei essere spaventato, ma stranamente sono molto sereno. Ed è una cosa positiva. Ora sarà vostra e poi ci vediamo in tour nei prossimi giorni”.