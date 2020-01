Steven Tyler quando si esibisce dal vivo imbarazza la figlia Liv

La 42enne attrice Liv Tyler, figlia del frontman degli Aerosmith Steven Tyler, parlando al talk show statunitense 'Jimmy Kimmel Live', ha dichiarato di essere assolutamente molto orgogliosa del padre e di divertirsi parecchio ai concerti della sua band, non senza nascondere, però, di sentirsi a volte imbarazzata quando il quasi 72enne rocker si lascia andare a qualche mossa un po' troppo volgare.

Ha detto la protagonista di 'Io ballo da sola':

"Voglio dire... è piuttosto sorprendente. Come performer non fa le cose a metà. Ad esempio, canta davvero a squarciagola. Quindi, di solito sono piuttosto colpita dal fatto che lo faccia ancora... ma fa cose che mi mettono in imbarazzo. Tipo, scoparsi l'asta del microfono. E io mi sento come, 'Papà...'. Ora loro sono a Las Vegas, quindi ci sono sempre delle clip... e lui, a volte, lecca i volti delle persone.”