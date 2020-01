Vinile: i più venduti in Italia dal 17 al 23 gennaio 2020

[via Redazione Vinyl]

Ecco i 10 album su vinile più venduti nel nostro Paese nella settimana dal 17 al 23 gennaio 2020.

I dati sono forniti e rilevati da FIMI, che li rende disponibili ogni venerdì tramite il proprio sito ufficiale.

Andiamo, dunque, a dare un’occhiata alla Top 10 (il numero fra parentesi indica la posizione precedente del disco)…

CIP!

BRUNORI SAS

ISLAND/UNIVERSAL MUSIC

1 ( 1)2

23 6451

THA SUPREME

EPICSONY

2 (2)

PERSONA

MARRACASH

ISLAND/UNIVERSAL MUSIC

3 (3)

MUSIC TO BE MURDERED BY

EMINEM

VIRGIN/UNIVERSAL MUSIC

4 (NEW)

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM