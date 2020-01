Tomorrowland 2020: da David Guetta ad Armin van Buuren. Ecco la line-up

Prenderà il via il prossimo 17 luglio il primo dei due weekend dell’edizione 2020 del Tomorrowland - il festival di musica elettronica che si svolge in Belgio dal 2005 - e che si concluderà il 26 luglio, con l’evento conclusivo del secondo fine settimana. Oggi, 24 gennaio, gli organizzatori della manifestazione hanno annunciato la line up completa degli artisti che saliranno in consolle e animeranno il parco De Schorre, nei pressi della cittadina belga di Boom

Quest’anno tra i protagonisti che animeranno la sedicesima edizione del festival ci saranno nomi di spicco della scena EDM mondiale come, tra gli altri, Afrojack (19 luglio e 25 luglio), David Guetta (26 luglio), Dimitri Vegas & Like Mike (18, 19 e 25 luglio), Marshmello (18, 24 luglio), Nervo (17 luglio e 26 luglio) e Timmy Trumpet (17 e 24 luglio). Non mancheranno poi esponenti della techno come, per esempio, Adam Beyer (19 e 25 luglio), Amelie Lens (17 e 24 luglio), Adriatique (17 luglio e 25 luglio), Carl Cox (17 luglio e 26 luglio), Enrico Sangiuliano (19 luglio), Maceo Plex (26 luglio) e Marcel Dettmann (26 luglio).

Il Tomorrowland ospiterà anche il set di Armin van Buuren (17, 19, 25 e 26 luglio) e di altri artisti del genere trance come, per fare qualche nome, Cosmic Gate (26 luglio), Gareth Emery (19, 26 luglio) e Tiësto.

Come segnalato sul sito del Tomorrowland, i biglietti per tutti i live del festival e per i pacchetti DreamVille saranno in prevendita a partire dalle ore 17 del 25 gennaio. La manifestazione si svolge dal 17 al 19 luglio e dal 24 al 26 luglio.

Ecco la line up completa, consultabile nel dettaglio sul sito della manifestazione a questo indirizzo: