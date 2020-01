E se gli Slipknot amassero il pop (e Ariana Grande)?

Il barbuto e furioso chitarrista degli Slipknot Jim Root ha una passione per la musica pop. Lo ha raccontato lui stesso sulle colonne di Joe, magazine irlandese che nei giorni scorsi ha intervistato Root. “Amo la musica pop, non necessariamente la musica pop moderna, ma sono stato introdotto al britpop, l’ho scoperto più tardi, quando era già sbocciato ed era già esploso… Quando abbiamo iniziato ad andare in tour facevamo continuamente instore, nel Regno Unito ad esempio, quei pazzi instore in tutta Europa… erano nei negozi di dischi che c’erano in giro in quel periodo e ci lasciavano prendere i CD quando avevamo finito”, ha raccontato l’addetto alle sei corde della band heavy metal mascherata, facendo poi alcuni nomi: “Ecco quando abbiamo iniziato a scoprire Björk, i Portishead, poi i Radiohead, i Blur e gli Oasis, quel tipo di musica pop”.

Passando poi a considerare il pop contemporaneo James Donald Root, classe 1971, già chitarrista degli Stone Sour, ha fatto il nome di Ariana Grande, definita dall’artista statunitense “fantastica”. “Una delle ragazze della nostra compagnia di management stava ascoltando qualcosa di Ariana Grande e io non sapevo di cosa si trattasse. Ho pensato, ‘cos’è questo? È fantastico!’”. “È stato sbalorditivo”, conclude infine Root, che con i compagni di band ha dato alle stampe lo scorso anno l’album “We Are Not Your Kind”, un lavoro che a tutto lascia pensare tranne al fatto che uno dei componenti del gruppo possa essere fan della popstar di Boca Raton.

La formazione capitanata da Corey Taylor sta attualmente portando sui palchi internazionali la sua musica: la tappa italiana del tour è prevista il prossimo 11 febbraio al Forum di Assago, nelle periferia milanese.