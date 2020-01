Raf e Umberto Tozzi, cresce il tour congiunto: le nuove date

Tre nuovi concerti si sommano al tour congiunto di Raf e Umberto Tozzi, in partenza il prossimo 2 marzo, con il live di Bologna: Raffaele Riefoli e la voce di “Ti amo” andranno in scena anche il 15 aprile al Teatro degli Arcimboldi di Milano - dove già i due cantanti si esibiranno il 9 aprile -, il 20 aprile al Teatro Colosseo di Torino e il 21 aprile al Teatro Creberg di Bergamo. I biglietti per la nuova data di Milano e per quella di Bergamo saranno disponibili su TicketOne dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 24 gennaio, mentre dalle ore 11.00 di lunedì 27 gennaio saranno disponibili i biglietti per la data di Torino.

Ecco il calendario completo del tour di Raf e Tozzi, prodotto da Friends & Partners:

02 marzo – Europauditorium – BOLOGNA

07 marzo – Nuovo teatro Carisport – CESENA

08 marzo – Teatro Verdi – FIRENZE

25 marzo – Teatro Creberg – BERGAMO

31 marzo – Teatro Augusteo – NAPOLI

02 aprile – Teatro Team – BARI

04 aprile – Teatro Verdi – MONTECATINI

06 aprile – Teatro Colosseo – TORINO

09 aprile – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

10 aprile – Teatro Rossetti – TRIESTE

14 aprile – Teatro Carlo Felice – GENOVA

15 aprile – Teatro degli Arcimboldi – MILANO

17 aprile – Pala Invent (configurazione teatrale) – JESOLO

18 aprile – Teatro pala Bruel – BASSANO

20 aprile – Teatro Colosseo – TORINO

21 aprile – Teatro Creberg – BERGAMO

29 aprile – Auditorium Parco della Musica – ROMA

Nei mesi scorsi il sodalizio artistico tra Raf e Tozzi che ha preso forma sui palchi della Penisola è stato fissato anche su disco con la pubblicazione, avvenuta nel mese di novembre, di “Due, la nostra storia”, l’album dal vivo che raccoglie i brani messi in scena dai due cantanti nella primavera dello scorso anno.