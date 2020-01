Sanremo 2020, altri ospiti della serata dedicata alle cover

Sono stati annunciati dalla Rai alcuni degli ospiti mancanti che nella serata dedicata alle cover della settantesima edizione del Festival di Sanremo, quella cioè prevista per giovedì 6 febbraio, affiancheranno gli artisti in gara nell’esecuzione del brano da loro scelto – qui l’elenco completo - in omaggio al settantennale della storica rassegna. Se molti nomi, insieme ai brani scelti per il giovedì, ve li avevamo già riferiti ecco chi sono gli ultimi ospiti che si sono aggiunti alla lista.

La Premiata Forneria Marconi nella serata dedicata alle cover salirà sul palco dell’Ariston accanto al rapper vincitore di X Factor 2018 Anastasio, accompagnandolo nell’esecuzione della canzone da lui scelta, “Spalle al muro” di Renato Zero. Annunciata anche Nina Zilli come compagna di palco di Diodato, che giovedì 6 febbraio porterà all’Ariston "24mila baci" di Adriano Celentano. Arriva da Napoli il quartetto d’archi che sarà compagno di viaggio dell’ex concorrente di “Amici” Giordana Angi, che ha scelto il Solis String Quartet per l’esecuzione della canzone da lei selezionata, "La nevicata del '56" di Mia Martini.

Ricordiamo che le interpretazione del giovedì saranno votate dai musicisti e dai coristi che compongono l’Orchestra del Festival, che secondo il regolamento di Sanremo 2020 avranno la possibilità di esprimere il loro voto solamente nella serata del 6 febbraio. L’edizione 2020 del Festival di Sanremo prenderà il via il 4 febbraio. La finale della manifestazione, che quest’anno vede Amadeus nella veste di direttore artistico e conduttore, si terrà l’8 febbraio.