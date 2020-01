Colapesce e Dimartino, ascolta i primi due brani di ‘I mortali’

Ancora non si sa quando esattamente uscirà l’album che vede Antonio Dimartino e Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, unire le loro forze. Sappiamo, però, che il disco uscirà nel 2020, che s’initola “I mortali” e che sarà portato in tour dai due cantautori – qui le date della tournée – e da oggi sappiamo anche quali sono i due brani che anticipano il disco: “L’ultimo giorno” e “Adolescenza nera”, quest’ultimo realizzato in collaborazione con il produttore Mace. Potete ascoltarli entrambi, facendovi così un’idea di come potrebbe suonare “I mortali”, qui:

Spiegano la voce di “Niente da dichiarare” e Colapesce a proposito del nucleo tematico del disco:

La mortalità è la condizione delle creature terrene e dell’uomo. Credere all’immortalità dell’anima non è cosa da tutti, la mortalità invece è un concetto oggettivo. Tutti vediamo i nostri corpi sparire, disintegrarsi, diventare altro. Ci piaceva l’idea di dedicare un disco a noi mortali, alla nostra banalità ma allo stesso tempo all’infinita unicità del nostro pensiero di umani.

Nei giorni scorsi i due cantautori hanno condiviso anche un mini-film per lanciare il disco. Se ve lo foste perso lo trovate qui: