Non Voglio che Clara: parte il 'Superspleen' tour

Il prossimo 28 febbraio verrà pubblicato il nuovo album dei Non Voglio Che Clara “Superspleen Vol. 1”, che giunge a sei anni dalla uscita di “L'amore fin che dura” (leggi qui la nostra recensione), datato gennaio 2014. Il nuovo disco è stato anticipato dalla pubblicazione dei singoli “La Croazia” e "Superspleen".

Per “Superspleen Vol.1” la band veneta ha messo insieme una decina di brani fra quelli composti e registrati in studio tra il 2017 e il 2019. L'album è destinato a completarsi in un secondo e successivo volume.



E' stato annunciato un tour per presentare dal vivo i nuovi brani, questo il calendario (in continuo aggiornamento) al momento confermato.

3 aprile BELLUNO - Teatro San Gaetano

4 aprile PIACENZA - Musici Per Caso

11 aprile PADOVA - Circolo Nadir

24 aprile PORDENONE - Astro Club

25 aprile CAVRIAGO (RE) - Circolo Kessel

2 maggio ROMA - Le Mura

8 maggio BOLOGNA - Covo Club

9 maggio TORINO - Magazzino sul Po

15 maggio MILANO - Circolo Ohibò

16 maggio BERGAMO - Edoné Bergamo