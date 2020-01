Simon & Garfunkel: ascolta l'EP "Live At Carnegie Hall 1969"

Tra due giorni, esattamente il 26 gennaio, cadono i cinquanta anni da che venne pubblicato l'album “Bridge Over Troubled Water” del duo newyorchese Simon & Garfunkel.

Legacy Recordings, per festeggiare questo anniversario pubblica, solo in streaming, l'EP composto da quattro brani, "Live At Carnegie Hall 1969", che venne registrato nel novembre del 1969 durante un live di due serate al Carnegie Hall di New York. In questo live sono incluse le prime versioni live ed inedite di "Bridge Over Troubled Water", "So Long, Frank Lloyd Wright", "The Boxer" e "Song For The Asking".