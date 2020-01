Leo Meconi: esce il disco del ragazzino che si esibì con Bruce Springsteen

Leo Meconi, chi era costui? Il 5 luglio del 2016 aveva solo dodici anni e, da totale sconosciuto, salì sul palco dello Stadio Meazza di Milano, chiamato da Bruce Springsteen per suonare la chitarra insieme a lui sulle note di “Dancing in the Dark”, durante una delle molte 'gag' che il Boss si inventa sul palco.

Ai giorni nostri Leo, che è di Bologna e scrive canzoni, ha trovato sulla sua strada l'ex chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia, che gli ha prodotto il primo album di inediti “I'll Fly Away”. A questo link potete vedere il video della title track.

Dice della canzone Meconi: