Ryuichi Sakamoto: esce la colonna sonora di 'The Staggering Girl'

Il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto ha composto la colonna sonora – in uscita il 14 febbraio - del nuovo cortometraggio di Luca Guadagnino 'The Staggering Girl' che ha come protagonista l'attrice Julianne Moore.

'The Staggering Girl' è stato presentato in anteprima al 72esimo Festival di Cannes, nel maggio 2019, ed è stato prodotto in collaborazione con il direttore creativo di Valentino Pierpaolo Piccioli. Il film sarà trasmesso dal servizio di streaming MUBI il prossimo 15 febbraio.

Ha dichiarato Sakamoto:

“Quando mi sono avvicinato alla colonna sonora di 'The Staggering Girl', volevo incorporare il suono tattile dei tessuti di Valentino. Così ho chiesto loro di inviarmi alcuni campioni e utilizzando speciali microfoni sensibili, ho sperimentato 'suonando i tessuti. Adoro il suono e il modo in cui forza la propria attenzione verso il suono che ci circonda, eppure quasi del tutto ignorato.”

Tracklist:

01 The Staggering Girl

02 Woman in Yellow

03 Woman in Yellow II

04 Casa

05 Woman in Yellow III

06 Night Garden

07 Toni

08 Tangling

09 Roma

10 Dance

11 Dance (Ambient Version)