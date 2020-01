Genesis: reunion della band al Madison Square Garden...

I Genesis si sono riuniti al Madison Square Garden di New York. Purtroppo non è accaduto per suonare la loro musica – la band inglese non è più attiva dal 1996 – ma solo per assistere a una partita di basket dei New York Knicks.

Il 7 giugno dello scorso anno all'Olympiastadion di Berlino (Germania) andò in scena la cosa che più ha somigliato a una reunion dei Genesis. Phil Collins, infatti, ospitò sul palco, per una delle prime date del suo 'Still Not Dead Yet Live!', il chitarrista Mike Rutherford, dopo dodici anni, per proporre "Follow You Follow Me", brano incluso in "...And Then There Were Three...", album pubblicato nel 1978 .

Quante speranze ci possono essere di vedere il terzetto a suonare nuovamente insieme? Difficile dirlo dopo oltre venti anni, di certo c'è che Collins, Rutherford e Banks sono sempre rimasti in buoni rapporti. E poi, augurarselo non costa nulla.