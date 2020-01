Tik Tok firma un contratto di licenza con Merlin

La app di condivisione video Tik Tok, di proprietà di ByteDance ha siglato un accordo di licenza multiterritoriale con Merlin, l'agenzia per i diritti digitali per il settore delle etichette indipendenti nel mondo. L'adesione a Merlin comprende oltre il 15% del mercato globale della musica registrata. TikTok, come riporta Music Business Worldwide, è nel mezzo dei negoziati sulle licenze con le major.

L'accordo tra Tik Tok e Merlin è immediatamente operativo e segue la nomina dell'ex dirigente di Facebook Jeremy Sirota a nuovo CEO di Merlin. L'accordo fa anche seguito alla nomina, il mese scorso, di Tracy Gardner a Head of Label Licensing.

TikTok, che ha superato gli 1,5 miliardi di download in tutto il mondo su App Store e Google Play, è stata la seconda app più scaricata al mondo nel 2019 e ora genera 40 milioni di dollari al mese secondo la società di intelligence Sensor Tower.

Jeremy Sirota, CEO di Merlin, ha dichiarato:

“Questa partnership con TikTok è molto significativa per noi. Stiamo assistendo a una nuova generazione di servizi musicali e a una nuova era di consumo legato alla musica, in gran parte guidata dalla domanda globale di musica indipendente. I membri di Merlin utilizzano sempre più TikTok per le loro campagne di marketing e la partnership di oggi garantisce anche a loro e ai loro artisti di costruire flussi di entrate nuove e incrementali.”

Ole Obermann, il responsabile globale della musica di TikTok, ha aggiunto:

"Artisti ed etichette indipendenti hanno una parte cruciale della creazione e del consumo di musica su TikTok. Siamo entusiasti di collaborare con Merlin e di portare la loro famiglia di etichette nella comunità TikTok. L'ampiezza e la diversità del catalogo offre ai nostri utenti una tela ancora più ampia da cui creare, offrendo agli artisti indipendenti l'opportunità di connettersi con la variegata comunità di TikTok.”

ByteDance è stata fondata dall'ingegnere software Zhang Yiming nel 2012 e ha un valore di circa 75 miliardi di dollari.