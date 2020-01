Eminem si difende: ‘Il mio album non è per persone impressionabili’

Delle venti tracce, intro inclusa, che compongono “Music to Be Murdered By”, l’ultimo capitolo discografico di Eminem pubblicato lo scorso 17 gennaio, è il secondo brano del disco, "Unaccommodating", con il featuring di Young M.A, a essere stato attaccato da figure come il sindaco di Manchester Andy Burnham, ma anche dall’avvocato di alcune delle famiglie delle vittime dell’attentato alla Manchester Arena del 22 maggio 2017 avvenuto nel corso di un concerto di Ariana Grande. In difesa di un disco - leggi qui la nostra recensione – non certo privo di momenti crudi – il brano “Darkness”, ad esempio, ripercorre la sparatoria del Route 91 Harvest festival di Las Vegas del 2017 dal punto di vista del killer – il rapper di Detroit ha condiviso una lettera, diffusa sui suoi social, nella quale dice la sua.

“Questo album non è fatto per persone facilmente impressionabili. Se sei facile all’offenderti o all’innervosirti davanti alle urla di un assassino sanguinario questa potrebbe non essere la raccolta per te”, scrive Eminem, proseguendo: “Certe sezioni sono state pensate per scuotere la coscienza, cosa che potrebbe portare a un’azione positiva. Sfortunatamente, le tenebre sono davvero calate su di noi”. Conclude, infine, la voce di “Rap God”: “Per le vittime di questo album, possiate riposare in pace. Per tutti gli altri, ascoltate più da vicino la prossima volta per cortesia. Buonanotte!”.

“Cause, see, they call me a menace and if the shoe fits, I'll wear it. But if it don't, then y'all will swallow the truth, grin and bear it” #Renegade #MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/2aIFk2kz8a — Marshall Mathers (@Eminem) January 23, 2020

Anche il precedente disco di Eminem, “Kamikaze”, non era stato esente da critiche, tanto che lo stesso co-autore, Bon Iver, di uno dei brani, “Fall”, si era dissociato dalla traccia. E prima ancora dell’uscita del disco, durante la sua esibizione al Bonnaroo dell’estate 2018, in molti si erano indignati per l’utilizzo da parte del rapper di suoni da arma da fuoco.