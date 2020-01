Billie Eilish, il video di ‘Everything I Wanted’ è una dichiarazione d’amore fraterno

Billie Eilish ha condiviso il video del suo ultimo singolo, “Everything I Wanted”, pubblicato dalla giovanissima cantante losangelina lo scorso mese di novembre. La clip, annunciata nel corso della giornata dall’artista sulla sua pagina Instagram, è stata diretta da lei stessa. Ed esordisce così:

Finneas è mio fratello e il mio migliore amico. Non ha importanza quali siano le circostanza, noi ci siamo sempre stati l’uno per l’altra e sempre ci saremo.

Solo dopo questo incipit iniziano ad apparire i primi frame, che hanno come protagonisti Billie e Finneas, insieme in macchina in uno scenario notturno che li porterà verso l’oceano. “Questo è il secondo video che dirigo. Abbiamo lavorato molto duro, per ore e ore fino alla fine. Lo amo, spero lo amiate anche voi”, ha commentato Billie Eilish con una nota alla stampa.

L’acqua è un elemento presente non solo nel video di “Everything I Wanted”, ma anche nel brano stesso. Aveva infatti raccontato la cantante statunitense, in occasione dell’uscita della canzone, che la strofa “I tried to scream, but my head was underwater” è stata registrata proprio sott’acqua, come recita il testo.

Finneas O'Connell, fratello di Billie Eilish O'Connell, è co-autore dei brani della sorella ed è stata affidata a lui la produzione dell’esordio discografico della cantante, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, uscito nel marzo 2019. Finneas ha all’attivo anche diversi singoli come solista e un EP.