Roger Waters annuncia il 'This Is Not a Drill' tour

Roger Waters ha annunciato un tour in Nord America per la prossima estate denominato "This Is Not a Drill". Avrà luogo tra luglio e ottobre 2020, come da calendario concerti riportato più sotto.

Ha dichiarato l'ex frontman dei Pink Floyd alla edizione statunitense di Rolling Stone:

"(Il nuovo tour) sarà persino più politico di 'Us + Them', politico e umano.”

Come spiega in un video di presentazione del tour:

“Mentre il tempo passa sempre più veloce fino all'estinzione, mi è sembrato una buona cosa fare delle storie su questa cosa, quindi è per questo che mi metto on the road. Per essere schietti, dobbiamo cambiare il modo in cui ci organizziamo come razza umana oppure moriamo.”

Non a caso Waters ha programmato lo svolgersi del tour proprio in vista delle elezioni presidenziali statunitensi del 2020. Dice ancora:

"Questo tour farà parte di un movimento globale di persone che sono preoccupate di influenzare gli altri per un cambiamento necessario. Ecco perché andiamo on the road. Questa conversazione dovrebbe essere sulla bocca di tutti, costantemente, per tutto il tempo, perché è molto importante. Quindi spero che verrete a tutti agli spettacoli. This is not a drill."

Calendario Concerti:

07/08 – Pittsburgh, PA @ PPG Paints Arena

07/10 – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

07/14 – Detroit, MI @ Little Caesars Arena

07/17 – Toronto, ON @ Scotiabank Arena

07/21 – Quebec City, QC @ Videotron Centre

07/23 – Montreal, QC @ Bell Centre

07/25 – Albany, NY @ Times Union Center

07/28 – Boston, MA @ TD Garden

07/30 – Washington, DC @ Capitol One Arena

08/01 – Cincinnati, OH @ Heritage Bank Center

08/05 – New York, NY @ Madison Square Garden

08/11 – Raleigh, NC @ PNC Arena

08/13 – Orlando, FL @ Amway Center

08/15 – Miami, FL @ AmericanAirlines Arena

08/18 – Nashville, TN @ Bridgestone Arena

08/20 – Atlanta, GA @ State Farm Arena

08/22 – Milwaukee, WI @ Fiserv Forum

08/25 – Minneapolis, MN @ Target Center

08/27 – Chicago, IL @ United Center

08/29 – Kansas City, MO @ Sprint Center

09/02 – Denver, CO @ Pepsi Center

09/04 – Las Vegas, NV @ T-Mobile Arena

09/10 – Los Angeles, CA @ STAPLES Center

09/14 – Vancouver, BC @ Rogers Arena

09/16 – Edmonton, AB @ Rogers Place

09/19 – Tacoma, WA @ Tacoma Dome

09/21 – Portland, OR @ Moda Center

09/23 – Sacramento, CA @ Golden 1 Center

09/25 – San Francisco, CA @ Chase Center

09/30 – Salt Lake City, UT @ Vivint Smart Home Arena

10/03 – Dallas, TX @ American Airlines Center

Per quanti fossero interessati i biglietti saranno in vendita a partire dal 31 gennaio.