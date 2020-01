James Taylor, esce "American Standard"

Il 71enne cantautore nato a Boston James Taylor pubblica un nuovo album, intitolato “American Standard”, il prossimo 28 febbraio. Il disco è il 19esimo in studio per Taylor e giunge a distanza di quasi cinque anni da “Before This World” (leggi qui la nostra recensione).

Dichiara Taylor a proposito del nuovo disco:

“Sono cresciuto ascoltando canzoni che facevano parte della collezione di dischi di casa dei miei, che ben ricordo e che ho sempre desiderato interpretare: così, mi è risultato naturale realizzare “American Standard”. Molte di queste canzoni le ho ascoltate nella versione originale, così come incise dai cast dei famosi musical di Rodgers & Hammerstein: 'My Fair Lady', 'Oklahoma', 'Carousel', 'Showboat'… Rispetto alle versioni e registrazioni precedenti, abbiamo rispettato melodie e armonie, ma volevamo fare qualcosa di differente, di nuovo: abbiamo reinterpretato le canzoni, era ciò che valeva la pena fare.”

Il 31 gennaio James Taylor renderà inoltre disponibile 'Break Shot', un diario a cuore aperto in versione audio realizzato per Audible. Il cantautore in 'Break Shot' racconterà all‘ascoltatore trionfi e traumi della sua infanzia e le sue vicissitudini familiari.

Tracklist:

1. My Blue Heaven (Walter Donaldson-George A. Whiting)

2. Moon River (Henry Mancini-Johnny Mercer)

3. Teach Me Tonight (Gene De Paul-Sammy Cahn)

4. As Easy As Rolling Off A Log (M.K. Jerome-Jack Scholl)

5. Almost Like Being In Love (Frederick Loewe-Alan Jay Lerner)

6. Sit Down, You’re Rockin’ The Boat (Frank Loesser)

7. The Nearness Of You (Hoagy Carmichael-Ned Washington)

8. You’ve Got To Be Carefully Taught (Richard Rodgers-Oscar Hammerstein II)

9. God Bless The Child (Billie Holiday-Arthur Herzog Jr.)

10. Pennies From Heaven (Arthur Johnston-Johnny Burke)

11. My Heart Stood Still (Richard Rodgers-Lorenz Hart)

12. Ol’ Man River (Jerome Kern-Oscar Hammerstein II)

13. It’s Only A Paper Moon (Harold Arlen-Yip Hardburg-Billy Rose)

14. The Surrey With The Fringe On Top (Richard Rodgers-Oscar Hammerstein II)