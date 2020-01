Quando Beatles e Rolling Stones fecero amicizia

L'ex bassista dei Rolling Stones Bill Wyman, intervenuto al programma radiofonico Ultimate Classic Rock Nights condotto da Uncle Joe Benson, ha ricordato il momento in cui ha alzato lo sguardo durante una delle prime esibizioni della band di Jagger e Richards e ha notato tra il pubblico i Beatles.

Il luogo dell'esibizione degli Stones era il Crawdaddy Club dello Station Hotel a Richmond, in Inghilterra, il 14 aprile 1963. Al tempo, il quartetto di Liverpool aveva già piazzato due numero uno nelle classifiche di vendita in Gran Bretagna - "Please Please Me" e "From Me to You" - mentre ai Rolling Stones mancavano ancora quattordici mesi per segnare la loro prima hit in cima alla classifica, "It's All Over Now".

Racconta l'83enne Wyman:

"A metà del set abbiamo sollevato lo sguardo e c'erano quattro persone vestite di pelle in piedi proprio di fronte al palco in mezzo a tutti questi ragazzi che ballavano". Osservando inoltre che, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, "erano totalmente ignorati dal pubblico".

E continua:

“Mi sono girato verso Charlie (Watts, il batterista dei Rolling Stones) e dissi, 'Sono i Beatles!'. Avevano avuto due o tre grandi numero uno e in quel momento erano il delirio in Inghilterra. Quando finimmo il nostro set, abbiamo chiacchierato con loro e abbiamo bevuto qualche birra, e sono rimasti per il secondo set. E poi siamo tornati tutti insieme all'appartamento a Chelsea, dove vivevano Mick (Jagger), Keith (Richards) e Brian (Jones), passando la notte suonando musica blues, parlando di musica e diventando ottimi amici.”

Nonostante i tentativi della stampa di spacciare una forte rivalità tra le due band, fu George Harrison a raccomandare alla Decca Records – che, come noto, aveva respinto i Beatles – di firmare gli Stones, contribuendo, in qualche modo, a garantire loro una strada verso il successo.