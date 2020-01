Tove Lo vorrebbe collaborare con Billie Eilish

La 32enne cantautrice svedese Tove Lo, pseudonimo di Ebba Tove Elsa Nilsson, intervistata dal quotidiano britannico The Daily Star, ha lasciato intendere che in un futuro più o meno lontano potrebbe concretizzarsi una collaborazione con Billie Eilish.

Tove Lo, che solo a settembre ha pubblicato il nuovo album “Sunshine Kitty”, la scorsa settimana è tornata nuovamente sul mercato con due nuovi brani: “Bikini Porn” e “Passion And Pain Taste The Same When I’m Weak”. Le due canzoni sono state realizzate in collaborazione con Finneas O'Connell, fratello della più celebre Billie Eilish.

Al The Daily Star, Tove Lo ha rivelato che le piacerebbe collaborare con la giovane star californiana e si augura che Finneas possa fare da tramite ed aiutarla affinché si concretizzi il progetto.

Ecco le sue parole: