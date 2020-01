Sanremo 2020, Fasma fra le Nuove Proposte: “Parto dal rap, ma non mi pongo limiti”

Fasma: Tiberio Fazioli, in arte Fasma, prenderà parte al Festival di Sanremo 2020 con “Per sentirmi vivo”. Romano, classe 1996, è subito apparso molto sicuro di sé. “Dentro il mio pezzo ci sono influenze rap e rock, ma non mi etichetto in nessun modo – spiega – credo che la musica, per sua definizione, non debba mettersi paletti”. Nel 2016 ha fondato la crew Wfk insieme al suo attuale produttore GG, Barak da Baby e al suo manager Tommy L’Aggiustatutto. È molto legato ai suoi amici e colleghi. Ha pubblicato i singoli “Marylin M.”, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby. Il suo album d’esordio è “Moriresti per vivere con me” nel novembre del 2018. “La mia crew e il mio gruppo di amici è fondamentale, la mia musica non esisterebbe senza di loro – conclude Fasma – è con loro che ho festeggiato quando ho superato le selezioni di Sanremo Giovani, è con loro che mi godo appieno questo momento”.