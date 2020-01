SCF, Mariano Fiorito nominato direttore generale

Mariano Fiorito è stato nominato nuovo direttore generale dal consiglio di di amministrazione di SCF, la società che, in Italia, gestisce per conto delle principali case discografiche italiane e internazionali la raccolta e la distribuzione dei compensi, dovuti ad artisti e produttori discografici, per l’utilizzo in pubblico di musica registrata: il nuovo dg succede a Marco Ornago, che aveva abbandonato l'incarico lo scorso mese di dicembre.

Fiorito - laureato in ingegneria informatica - iniziò la propria carriera alla Microsoft nel 1996, ricoprendo incarichi sia nel settore tecnico e che nel marketing, ma soprattutto nel settore delle vendite, dove ha maturato la maggior parte della sua esperienza lavorativa: arrivato a SCF nel 2011, ha assunto la responsabilità della Direzione Commerciale, che ha guidato conseguendo risultati di crescita sia nella raccolta dei proventi derivanti dalle varie utilizzazioni musicali radio, TV, Web e pubblica esecuzione, sia nello sviluppo di quote di mercato ampliando la copertura a nuove categorie di utenti.

Il presidente di SCF Enzo Mazza ha dichiarato:

"Mariano Fiorito in questi ultimi anni ha ricoperto un ruolo determinante nello sviluppo commerciale della società, in segmenti anche complessi da presidiare in Italia, contribuendo alla crescita dei ricavi e al presidio del mercato"

Dal canto suo, il nuovo dg ha commentato: