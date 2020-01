Sanremo 2020: i Pinguini Tattici Nucleari omaggiano i Queen

La band bergamasca, tra 24 i big in gara al Festival di Sanremo 2020, ha condiviso su Twitter un post in cui viene presentato il titolo del medley che i Pinguini Tattici Nucleari proporranno sul palco dell’Ariston il prossimo 6 febbraio, durante la serata dedicata alle celebrazioni dei settant'anni del Festival.

Riccardo Zanotti e compagni hanno scelto di interpretare più canzoni, e non solo una, per rendere omaggio a Sanremo. I titoli dei brani - insieme alle cover che i cantanti in gara canteranno durante la terza serata della kermesse sanremese - sono stati svelati lo scorso 21 gennaio. Ora il medley che la formazione di Bergamo eseguirà al Festival di Sanremo ha un titolo ed è "I'm going slightly medley”, un omaggio al singolo “I'm going slightly mad” dei Queen - di cui i Pinguini Tattici Nucleari sono fan da sempre - tratto dall’album “Innuendo” del 1991.

La band di Riccardo Zanotti e soci ha scritto sui social:

“A Sanremo eseguiremo ‘I'm going slightly medley’, un medley di pezzi che hanno fatto la storia di questa manifestazione.”

A Sanremo eseguiremo "I'm going slightly medley", un medley di pezzi che hanno fatto la storia di questa manifestazione. #pinguinitatticinucleari #medley #Sanremo2020 — pinguinitatticinucleari (@pinguinitattici) January 22, 2020

In un altro post i Pinguini Tattici Nucleari hanno poi spiegato la scelta di proporre un medley di più canzoni e non un unico brano:

“Non ci sembrava giusto rendere omaggio al Festival con una sola canzone; abbiamo quindi deciso di prenderne diverse, ognuna in rappresentanza di un decennio, più qualche citazione qua e là.”

Non ci sembrava giusto rendere omaggio al Festival con una sola canzone; abbiamo quindi deciso di prenderne diverse, ognuna in rappresentanza di un decennio, più qualche citazione qua e là.⭐ #pinguinitatticinucleari #medley #Sanremo2020 — pinguinitatticinucleari (@pinguinitattici) January 22, 2020

Le canzoni del medley che la band proporrà a Sanremo sono: “Papaveri e papere” (Nilla Pizzi, Sanremo 1952), “Nessuno mi può giudicare” (Caterina Caselli, Gene Pitney, Sanremo 1966), “Gianna” (Rino Gaetano, Sanremo 1978), “Sarà perchè ti amo” (Ricchi e Poveri, Sanremo 1981), “Una musica può fare” (Max Gazzè, Sanremo 1999), “Salirò” (Daniele Silvestri, Sanremo 2002), “Sono solo parole” (Noemi, Sanremo 2012) e “Rolls Royce” (Achille Lauro, Sanremo 2019).

Ecco, invece, “I'm going slightly mad” dei Queen: