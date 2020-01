Grammy Awards 2020: i BTS si esibiranno insieme a Lil Nas X

La rivista americana Variety ha comunicato che, secondo alcune fonti, la band K-pop si esibirà con Lil Nas X - che ha ottenuto sei candidature ai Grammy Awards 2020 - sul palco dello Staples Center di Los Angeles il prossimo 26 gennaio. I BTS non hanno ricevuto nomination ma prenderanno parte in qualità di ospiti della performance del 20enne musicista di Atlanta - candidato, invece, nelle categorie “Best New Artist" (dove dovrà vedersela con Ariana Grande, Lizzo e Rosalía), “Best Rap/Sung Performance", “Record of the Year", "Best Pop Duo/Group Performance", “Best Music Video” e “Album of Year”.

Lil Nas X, sempre secondo Variety, si esibirà sul palco non solo insieme al gruppo sudcoreano ma sarà accompagnato da altri artisti che sono Diplo, Mason Ramsey e Billy Ray Cyrus. Con quest’ultimo il rapper ha collaborato alla hit "Old Town Road(Remix)”, brano con il quale Lil Nas X ha ottenuto tre delle sei nomination ai Grammy Awards.

In attesa di una comunicazione ufficiale, la partecipazione dei BTS cerimonia di consegna dei Grammy Awards sembra essere confermata da una foto pubblicata da Ariana Grande - attesa sul palco dello Staples Center di Los Angeles in qualità di ospite - sui social che ritrae la cantante in compagnia della band di Seul.

I BTS hanno pubblicato lo scorso 17 gennaio, la seconda anticipazione del loro nuovo Ep: “‘Map of the soul: 7” che arriverà sui mercati il prossimo 21 febbraio. Il nuovo singolo della band si initotla “Black swan” e segue la pubblicazione di una clip che propone ai fan “Interlude: shadow”, brano affidato alla voce di Suga.