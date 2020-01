Sanremo, Marcella Bella: ‘Rifiutata la canzone scritta con mio fratello Gianni'

Tra coloro che speravano di rientrare nella rosa dei 24 Big in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo e che sono stati esclusi, c’è anche Marcella Bella. In un’intervista per il Corriere della Sera, la voce di “Montagne verdi” ha espresso la propria delusione per non essere tra i cantanti che prenderanno parte alla kermesse sanremese.

La cantante, ha raccontato a Elvira Serra, avrebbe voluto partecipare al Festival con una nuova canzone scritta da lei insieme ai suoi tre fratelli - Gianni, Antonio e Rosario.

Il brano in questione, ascoltato da Amadeus e successivamente scartato - ha detto Marcella Bella - si intitola “Un amore speciale” e il dispiacere di non poterlo presentare sul palco dell’Ariston dipende dall’importanza che questa canzone ha per la cantante catanese. Gianni Bella nel 2010 ha avuto un ictus che gli ha paralizzato metà del corpo ma, come ha raccontato la sorella a il Corriere della Sera: “Gli ha colpito la porzione di cervello delegata alla parola, ma non quella alla musica. Quando lo chiamo, io parlo come un fiume e lui dice sì, sì, no, no. Poi comincia a farfugliare e allora mi faccio passare sua moglie che è una interprete bravissima.”

Narrando di come è stata scritta la canzone, Marcella ha spiegato:

“Dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni. Una volta ha improvvisato una melodia, l’ho registrata con il telefonino e ho coinvolto gli altri due fratelli per metterla in musica e scrivere il testo. Quella è la nostra canzone.”

La cantante, esprimendo la propria delusione per non essere in gara a Sanremo, ha detto:

“Ormai c’è una certa incompatibilità tra me e il Festival di Sanremo. Non arrivo da un reality, non ho una delle grandi case discografiche alle spalle. Mi ha consolato vedere la lista degli esclusi: penso che abbiano fatto uno scherzo ad Amadeus e l’abbiano sostituita con l’altra…”

In un recente articolo pubblicato da Il Messaggero, infatti, sono stati fatti i nomi di coloro che non sono rientrati nella lista dei cantanti in gara al Festival. Secondo il quotidiano romano tra gli esclusi ci sarebbero: Samuele Bersani, Arisa, Rocco Hunt e Giusy Ferreri, la coppia formata da Di Martino e Colapesce, Silvia Salemi con Mario Venuti, Mietta e Ivana Spagna.