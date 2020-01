Bytedance alla ricerca di un nuovo ceo per TikTok

Come riferisce Bloomberg, i vertici di ByteDance hanno avviato la selezione dei candidati per nominare il nuovo ceo di TikTok, la società proprietaria dell'app di video sharing che - dopo una prima release in Cina come Douyin nel 2016 - sta conquistando una fetta di mercato via via più grande in occidente: il nuovo acquisto della controllata di Bytedance sovraintenderà alle operazioni dai nuovi uffici di Los Angeles - inaugurati di recente, e che al momento ospitano oltre 400 dipendenti - e riferirà direttamente a Alex Zhu, cofondatore di TikTok.

Compito principale del nuovo ceo, secondo i maggiori osservatori internazionali, sarà quello di integrare ulteriormente la società sul panorama economico europeo e soprattutto americano, dove ancora l'acquisizione di TikTok da parte di Bytedance è al vaglio della locale autorità garante per la concorrenza e il libero mercato: allo scopo di guadagnare fiducia agli occhi dell'opinione pubblica statunitense TikTok ha preso provvedimenti per contrastare la diffusione di contenuti volti a veicolare le opinioni della propria utenza in modo fuorviante, dichiarando guerra aperta alle campagne di disinformazione online.