Slash parla del nuovo album dei Guns N' Roses: "Sta succedendo qualcosa"...

Speriamo come non finisca come l'ultima volta: "Chinese democracy" uscì nel 2008 dopo anni di registrazioni, annunci, rinvii, smentite, liti: alla fine divenne quasi una barzelletta. Ma siamo nel 2020 e la situazione è radicalmente diversa: non c'è solo Axl, il nucleo dei Guns N' Roses si è riunito e marcia a pieno ritmo da 4 anni , quelli del "Not in this lifetime" tour.

Già: i concerti funzionano bene, ma un nuovo abum? Pure qua il contesto è mutato, ma non è cambiato l'atteggiamento della band di “Appetite for Destruction”: se ne parla da almeno un anno, con dichiarazioni che lasciano sperare i fan per poi smontare l'entusiasmo. Un anno fa i lavori del disco erano previsti per lo scorso autunno. Poi arrivò Duff McKagan a dire che l'album era "reale".

Ora è il turno di Slash, che da un lato butta benzina sul fuoco, dall'altro spegne subito la fiamma: in un'intervista con il sito Guitar.com - prevalentemente dedicata alla sua collezione di Gibson spiega lo stato dell'arte con queste parole: "Sta succedendo qualcosa, ma non sappiamo cosa farne".

Non c'è una risposta definitiva sull'album su nulla e continuerò tenere questa linea. Si, sta succedendo qualcosa, ma non ci sono dettagli. Più di ogni altra cosa, è a causa della natura dell'industria in questo momento. Ci stiamo dicendo: 'Come lo vogliamo gestire tutto questo?' Intendo dire: c'è del materiale, ci sono registrazioni, ma non siamo davvero sicuri di cosa ci stiamo facendo proprio ora.

Insomma: il problema è come gestire un nuovo disco di una band che in passato ha venduto decine di milioni di copie e che oggi dovrebbe affrontare il mercato dello streaming, incerto per un nome classic rock, che invece continua a fare grandi numeri dal vivo. Intanto, il tour continua: la band sarà a Firenze nel 2020 per il terzo concerto italiano in 4 anni.