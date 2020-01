Downtown Music Holdings acquisisce FUGA

Downtown Music Holdings ha annunciato che la sua controllata, AVL Digital Group (AVL), ha acquisito FUGA, società di tecnologia e servizi di musica B2B con sede nei Paesi Bassi. FUGA continuerà a funzionare come azienda autonoma, si legge nel comunicato stampa, all'interno della suite di Downtown.

Pieter van Rijn, CEO di FUGA, ha dichiarato:

Non potremmo essere più entusiasti di entrare a far parte del gruppo Downtown. Questa acquisizione fornirà a FUGA il sostegno per raggiungere le nostre ambizioni globali per poter continuare a servire la comunità musicale indipendente, sviluppare la nostra offerta di servizi e migliorare la nostra tecnologia. Condividiamo un approccio commerciale e una filosofia comuni con Downtown, che mira a fornire controllo e flessibilità ai creatori e ai titolari dei diritti.