Ermal Meta in studio: al via i lavori sul nuovo album

Due sole parole: "Sono vivo". Ermal Meta ha fatto sapere ai suo fan che sta lavorando a nuova musica con un post sui social, dove si presenta in foto con la barba lunga e tre hashtag che non lasciano dubbi: #workinprogress #start #canzoninuove #rec.

È il secondo annuncio del ritorno all'attività dopo la pausa: a dicembre il cantautore di origini albanesi aveva fatto sapere di avere in programma un tour di sette concerti, previsto da marzo 2021. Ci vorrà ancora del tempo, quindi, ma la macchina si è messa in moto per dare seguito a "Non abbiamo armi" del 2018, a cui era seguito l'album live "Non abbiamo armi - il concerto" del 2019

Questo il calendario dei concerti

3 Marzo 20201 - Palainvent - Jesolo (Ve)

5 Marzo - Mediolanum Forum - Assago (Mi)

8 Marzo – Palaflorio – Bari

13 Marzo - Pala Alpitour – Torino

16 Marzo - Nelson Mandela Forum – Firenze

20 Marzo - Palazzo Dello Sport – Roma

​22 Marzo - Unipol Arena - Casalecchio Di Reno (Bo).