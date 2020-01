Il nuovo album degli Smashing Pumpkins prende forma: 'Sarà differente'

Sta cominciando pian piano a prendere forma il nuovo album in studio degli Smashing Pumpkins, l'ideale seguito di "Shiny and oh so bright, vol. 1" del 2018. E a renderlo noto è il leader della band statunitense, Billy Corgan, raccontando di essere al lavoro insieme agli altri componenti del gruppo su oltre venti canzoni per quello che sarà l'undicesimo disco di inediti degli Smashing Pumpkins.

In un'intervista concessa all'emittente radiofonica di Nashville "102.9 The Buzz", parlando del nuovo album della sua band Corgan ha detto:

"Al momento ci sono 21 canzoni. Ci ho lavorato per oltre un anno".

Gli Smashing Pumpkins potrebbero offrire una prima anticipazione del disco il prossimo maggio, sul palco del festival Shaky Knees, ad Atlanta:

"È un lavoro differente, in modo positivo credo. È piaciuto molto a tutti quelli che lo hanno ascoltato, credo sia un buon segno".

Billy Corgan ha pubblicato lo scorso novembre il suo ultimo album solista, "Cotillions: part 1". L'unico appuntamento in calendario per gli Smashing Pumpkins è appunto quello del 2 maggio sul palco dello Shaky Knees, in Georgia.