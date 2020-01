J-Ax presenta il nuovo album 'ReAle': la videointervista

"Non inseguo la trap, perché inseguire la cosa che va di moda al momento è la cosa meno cool che tu possa fare. E' un genere che non dico non mi piaccia, ma che non ho mai vissuto sulla mia pelle": queste le parole di J-Ax, che Rockol ha incontrato a Milano in occasione della presentazione del suo nuovo album, "ReAle", in uscita domani, venerdì 24 gennaio.

Forte di una nutrita pattuglia di ospiti speciali - Annalisa, Luca Di Stefano, Boomdabash, Chadia Rodriguez, Enrico Ruggeri, Il Cile, Il Pagante, Jake La Furia, Max Pezzali, Paola Turci, Sergio Sylvestre e il coro della scuola di musica Cluster di Milano - che hanno raggiunto il già leader degli Articolo 31 in sala di ripresa, la nuova fatica in studio di Alessandro Aleotti - che arriva a cinque anni di distanza dal suo ultimo album "in proprio", "Il bello d'esser brutti", fa convivere temi molto forti, come la violenza di genere e il razzismo, ad argomenti molto più goliardici: "Ci sono periodi dove sono più cupo, e altri dove allegro: succede a tutti", racconta lui, "E la mia scrittura ne risente".

"Ai firmacopie non incontrerò solo i fan, ma proporrò anche uno show acustico di una quarantina di minuti", ha spiegato l'artista: "E' il mio modo di premiare i fan che scelgano di comprare la versione fisica del mio disco. Meritano di essere ringraziati, perché comprare un album, oggi, è un vero e proprio atto d'amore".