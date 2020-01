Gli Aerosmith rispondono alle accuse di Joey Kramer: 'Non c'era più tempo'

"Joey ha aspettato fino all'ultimo momento per accettare il nostro invito, quando alla fine non c'era più tempo per provare": così gli Aerosmith rispondono alle accuse del batterista Joey Kramer, che ha deciso di fare causa ai compagni di band dopo che si è visto negare da Steven Tyler e soci la possibilità di tornare a suonare con il gruppo dopo un periodo di pausa. La band affida ad una lunga nota stampa la sua versione dei fatti:

"Joey Kramer è nostro fratello. Il suo benessere è di fondamentale importanza per noi. Tuttavia non è stato emotivamente e fisicamente in grado di esibirsi con la band, per sua stessa ammissione, negli ultimi sei mesi. Ci è mancato e lo abbiamo incoraggiato a tornare a suonare con noi molte volte, ma a quanto pare non era pronto per farlo".

Il gruppo, che il prossimo 27 gennaio si esibirà alla cerimonia di consegna dei Grammy Awards, ha deciso così di fare a meno della presenza del batterista, membro della formazione dal 1970:

"Ha aspettato fino all'ultimo momento per accettare il nostro invito, quando purtroppo non c'era più tempo per provare. Faremmo un torto a lui, a noi stessi e ai nostri fan, se lo facessimo suonare senza avere il tempo necessario per provare".

Non è dato sapere, al momento, chi prenderà il posto di Kramer nei prossimi show degli Aerosmith.