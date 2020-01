Tredici Pietro: queste le nuove date dell'Assurdo Tour

L’’Assurdo tour’ di Pietro Morandi in arte Tredici Pietro, dopo i concerti dell’autunno dello scorso anno, continua anche nel 2020. Sono state infatti annunciate, al momento, quattro date in febbraio a supporto dell'EP "Assurdo" (leggi qui la nostra recensione) pubblicato nel giugno 2019: a Pordenone l’8, a Fabriano (AN) il 15, a Torino il 22 e, infine, a Catania il 29 febbraio.

Dice Pietro dell’esperienza concerto:

“La dimensione live mi permette di interagire veramente con i miei fan, la prova del nove che ti ripaga di tutti i sacrifici fatti in studio. L’energia è al massimo così come la voglia di spaccare il palco per ricambiare il calore che mi hanno dato le persone che fino ad ora mi hanno seguito. Sarà una gran bella festa e uno scambio reciproco di sole good vibes”

Calendario concerti (in aggiornamento):

08 febbraio, Pordenone, Capitol Club

15 febbraio, Fabriano (AN), Aera Club and Place

22 febbraio, Torino, Cap 10100

29 febbraio, Catania, Ecs Dogana