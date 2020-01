Sanremo 2020, Fadi fra le Nuove Proposte: “Canto momenti che rimarranno per sempre”

Thomas O. Fadimiluyi, in arte Fadi, è un ragazzo italo-nigeriano originario della riviera romagnola. È una delle nuove promesse di Picicca Dischi, label di cantautori come Brunori Sas e Dimartino. A giugno 2018 è uscito il suo singolo d’esordio “Cardine”. A breve uscirà il suo nuovo album. Sul palco del Festival di Sanremo 2020 porterà “Due noi”. La racconta così: “L’ho scritta quando studiavo Economia a Bologna, dentro ci sono tante storie che si incrociano e diversi riferimenti a quelli che per me sono due mostri sacri: Fabrizio De André e Lucio Dalla. È una canzone che augura il meglio, che porta con sé momenti vissuti e che non si dimenticano, al di là di come vada a finire una relazione”. I suoi punti di riferimento sono diversi. “Passo da Rino Gaetano a Bob Marley – conclude – qualche giorno fa mi sono perfino messo ad ascoltare Nilla Pizzi. Le canzoni che scrivo hanno molto a che fare con il mio vissuto, con le ragazze che mi hanno dato buca e con gli amici che ci sono sempre”.