Sanremo: Elettra Lamborghini duetta con Myss Keta, conduttrice de ‘L'Altro Festival'

Una nuova polemica si abbatte sul Festival di Sanremo 2020. Riguarda la presenza di Myss Keta al fianco di Elettra Lamborghini nella serata di giovedì 6 febbraio, quella dedicata alle celebrazioni dei settant'anni del Festival, durante la quale i 24 big in gara canteranno cover di canzoni che hanno fatto la storia della manifestazione, accompagnati da alcuni ospiti. La voce di "Pem pem" ha scelto proprio Myss Keta, che però - lo ha annunciato Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione del Festival - sarà anche co-conduttrice dell'AltroFestival, il programma che prenderà il posto del tradizionale DopoFestival e che andrà in onda solo su RaiPlay. Una doppia esposizione, quella di Myss Keta, che come segnala il sito www.davidemaggio.it, cozzerebbe con l'equità della gara (le esibizioni della serata del giovedì saranno votate dai componenti dell'Orchestra del Festival e incideranno sul posizionamento degli artisti nella classifica finale). Inoltre viene segnalato che il brano scelto dalle due, "Non succederà più", non fu presentato in gara al Festival, a differenza di tutte le altre canzoni scelte dai big. Però il regolamento del Festival di Sanremo 2020 non parla di cover di canzoni presentate in gara nelle precedenti sessantanove edizioni della manifestazioni, ma di canzoni "appartenenti al repertorio della storia del Festival". E "Non succederà più" lo è: Claudia Mori la cantò come ospite fuori concorso al Festival del 1982.