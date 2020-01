Max Zanotti è in tour con l'album "A un passo"

L’ex voce dei Deasonika e attuale leader dei Casablanca Max Zanotti è in tour per presentare sul palco l’album solista “A un passo”, pubblicato lo scorso mese di novembre.

Il 22 gennaio Zanotti sarà al Circolo Ohibò di Milano accompagnato da Silvio Pirovano alla chitarra e, per l’occasione, anche da alcuni ospiti come la cantautrice inglese Kayla Parr, che nell'album ha duettato nel brano “On The Other Side” e Francesco Setta che ha dato il suo contributo in “Qualcuno qui si ferirà”.

Calendario concerti:

22.01.20 - Ohibò - Milano

24.01.20 - Black Star - Ferrara

15.02.20 - Tonic - Parma

20.02.20 - Marla - Perugia

21.02.20 - The Beach - Torino

08.03.20 - Casa Novarini - San Giovanni Lupatoto (VR)

20.03.20 - Rive Jazz Club - Cartigliano (VI)

21.03.20 - Lupus in Fabula - Nimis (UD)