John Lennon, quando Francis Ford Coppola gli chiese di contribuire ad ‘Apocalypse Now’

Una lettera datata 24 marzo 1977, firmata da Francis Ford Coppola e indirizzata all’ex Beatle riporta la proposta del regista statunitense a John Lennon di lavorare insieme a un film. Coppola, infatti, propose a Lennon di contribuire alla colonna sonora di “Apocalypse Now” - film che, tra le altre cose, ha vinto nel 1980 il Premio Oscar per la migliore fotografia e per il miglior mixaggio sonoro (“sound mixing” in inglese) grazie al lavoro di Mark Berger, Richard Beggs e Nat Boxer.

Nella lettera che il regista inviò a Lennon, Francis Ford Coppola racconta al genio di “Imagine” di essere al lavoro nelle Filippine per girare “Apocalypse Now”. Coppola esprime inoltre a John Lennon il suo desiderio di incontrarlo per parlare di alcuni progetti futuri, ascoltare musica e discutere di film dicendo: “Mi piacerebbe prepararti la cena e chiacchierare, ascoltare la musica e parlare di film.”

Ecco il testo tradotto, ripreso da una foto della lettera pubblicata sulla rivista britannica Faroutmagazine:

“Caro John,

non ci siamo mai incontrati ma, ovviamente, ho sempre apprezzato il tuo lavoro.

Attualmente sono nelle Filippine per girare “Apocalypse Now”, sono qui da otto mesi e penso che resterò qui per altri mesi. Vivo all’interno di un vulcano, che è un paradiso nella giungla, dove ci sono bellissime sorgenti minerali; e ho pensato se tu fossi mai stato in Estremo Oriente se mai ti piacerebbe trascorrere un po' di tempo per chiacchierare di cose in generale e di alcuni progetti futuri che ho in mente, mi farebbe davvero piacere cucinare la cena per te e parlare, ascoltare musica e discutere di film.

Se venire in Estremo Oriente è difficile, poi un giorno in futuro - a Los Angeles, San Francisco o New York - mi piacerebbe molto incontrarti.

Cordiali Saluti,

Francis Coppola”