Matteo Alieno: ecco 'Fantasia', tra Riccardo Cocciante e gli Oasis

Nuovo singolo per il cantautore romano Matteo Alieno. Dopo "Non mi ricordo", che ha suonato anche in versione acustica per Rockol, esce ora "Fantasia": una canzone tra Riccardo Cocciante (con quel "dammi la mano" nel ritornello che ricorda non poco quello di "A mano a mano", poi reinterpretata anche da Rino Gaetano) e gli Oasis (il lungo assolo che chiude il brano ha il sapore di certi pezzi della band di Manchester, tra i punti di riferimento di Alieno, insieme ai Beatles).

"Quando sono uscito dal liceo, ho avvertito quella sensazione di responsabilità e di paura, e mi sono ritrovato a scontrarmi con la realtà, con il mondo dei grandi. Su questo ho scritto una canzone dal titolo 'Fantasia'", dice Alieno a proposito del singolo, "più che una canzone, è una richiesta di aiuto, un grido. Racconta della voglia di scappare lontano dalla realtà, lontano dal mondo dei grandi, che ad oggi si mostra cinico e pieno di responsabilità agli occhi di un ragazzo". Il cantautore è al lavoro sul suo album d'esordio insieme a Tony Pujia, già collaboratore - tra gli altri - di Samuele Bersani.